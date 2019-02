2 thanh niên "chơi ngông" châm ngòi ném pháo nổ vào cổng công an huyện

04/02/2019 18:16

Chiều ngày 4-2 (tức 30 Tết), trao đổi với Báo Người Lao Động, thượng tá Lê Hải Đăng, Trưởng Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Hữu Trung (SN 1998) và Lê Văn Phú (SN 1999, cùng ngụ xã Yên Lễ, huyện Như Xuân) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

2 thanh niên ném pháo vào công an huyện bị bắt tạm giam 2 tháng khi Tết Nguyên đán chỉ còn đúng 1 ngày

Theo Trưởng Công an huyện Như Xuân, vào tối ngày 2-2 (tức 28 Tết), Trung và Phú rủ nhau đi chơi Tết trên chiếc xe máy mang BKS 29X1-106.25. Trong lúc di chuyển dọc Quốc lộ 45 lên thị trấn Yên Cát (huyện Như Xuân), 2 thanh niên trên đã châm ngòi nhiều quả pháo rồi ném ra đường tại khu vực xã Yên Lễ, thị trấn Yên Cát.

Ngông cuồng hơn, Trung và Phú còn châm ngòi ném pháo ra đường và vào cổng Công an huyện Như Xuân như muốn thách thức lực lượng chức năng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và tìm ra nghi phạm là Lê Hữu Trung và Lê Văn Phú.

Trước đó, ngày 24-1, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có Điện số 688 chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo nổ.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Trưởng công an các huyện, đơn vị tập trung đấu tranh phòng, chống pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán. Nếu đơn vị nào để xảy ra nổ pháo trái phép trong dịp Tết thì Trưởng Công an huyện đó phải chịu hình thức kỷ luật trước Giám đốc Công an tỉnh.

Tuấn Minh