Ngày 12-4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ra quyết định khởi tố 2 bị can Nguyễn Tiến Hùng (SN 1990) và Dương Trung Hậu (SN 1992), cùng ngụ TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình về "Tội tổ chức đánh bạc".



Nguyễn Tiến Hùng và Dương Trung Hậu tại cơ quan công an

Trước đó, thông qua việc triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện Hùng và Hậu đã có hành vi thiết lập tài khoản game bài Rikvip và đăng ký làm đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài Rikvip nhằm trục lợi.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an trong tỉnh và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến các tài khoản làm đại lý trên hệ thống game bài Rikvip của Hùng và Hậu.

Qua công tác điều tra, xác định từ ngày 2-2-2017 đến ngày 9-8-2017, Nguyễn Tiến Hùng đã làm đại lý cấp 2 cho game Rikvip thông qua 2 tài khoản "khoinhan1" và "baoannh" tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền khoảng 28,6 tỉ đồng. Từ ngày 19-5-2017 đến ngày 9-8-2017; Dương Trung Hậu đã làm đại lý cấp 2 cho game Rikvip thông qua tài khoản "zinriktd" tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền 5 tỉ đồng.

Trong quá trình điều hành đại lý, 2 thanh niên trên đã tổ chức cho hàng trăm người đánh bạc qua mạng, hành vi của Nguyễn Tiến Hùng và Dương Trung Hậu là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, hệ thống Game bài RikVip là một hình thức đánh bạc trực tuyến trên mạng và là một cổng trò chơi (game) hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window, Window phone được sử dụng cho các thiết bị như: Điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, máy vi tính... Hệ thống RikVip tích hợp 54 hình thức game bài đánh bạc mô phỏng cơ chế, hình thức đặt cược tương tự các sòng bài (Casino) quốc tế hoặc trò chơi dân gian như: Tài sửu, ba cây, tá lả, sâm lốc...

Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để các đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game của cổng game RikVip. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 8-2017, hệ thống game bài Rikvip đã thu hút lượng người chơi rất lớn, thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần xã hội, gây nhiều hệ quả xấu, tiêu cực cho xã hội, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.