Ngày 2-3, thông tin từ Công an huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ một nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn huyện.



Nhóm cướp tại cơ quan công anh - Ảnh: Đài truyền hình Nghệ An

Các đối tượng hiện đang bị tạm giữ để điều tra gồm: Nguyễn Bá Dũng (SN 1996), trú tại xóm 3 xã Liên Thành, huyện Yên Thành; Lê Văn Đức (SN 2001), trú tại xóm 8 xã Công Thành, huyện Yên Thành) và Lê Thị Hương (SN 1988), trú tại xóm Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành. Cơ quan công an đã thu giữ 2 xe máy, 4 điện thoại, 3 dây chuyền vàng, 1 bông hoa tai vàng.

Được biết, cả 3 đối tượng này đều nghiện ma túy, bước đầu các đối tương khai nhận từ tháng 10-2019 đến nay đã thực hiện 13 vụ cướp giật dây chuyền, bông tai vàng và điện thoại di động trên địa bàn huyện Yên Thành.

Công an huyện Yên Thành thông báo cho ai đã từng bị cướp giật trên địa bàn huyện trong khoảng thời gian trên thì đến công an huyện trình báo. Hiện chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.