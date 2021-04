Ngày 22-4, Công an phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết đã thu hồi 4 xe máy bị 2 thiếu niên trộm trước đó.



Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19-4, Công an phường An Hải Tây nhận tin báo của du khách về việc bị trộm xe máy tại cầu Tình Yêu (đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây).

Công an phường tiến hành truy xét, đến ngày 20-4 thì bắt được T.V.Q và Đ.H.N (cùng 15 tuổi, ngụ phường An Hải Tây).

Hai thiếu niên thừa nhận học cách phá khóa trên YouTube để đi trộm xe máy

Tại cơ quan công an, cả thiếu niên thừa nhận đã gây ra tổng cộng 4 vụ trộm xe tại cầu Tình Yêu và quận Sơn Trà. Q và N. cất giấu các xe trộm được ở nhà, chờ bán cho "quái xế", lò độ chế xe.

Q. khai nhận đã cùng N. học cách phá khóa xe máy, đấu nối dây điện để khởi động xe khi không có chìa khóa... thông qua các clip trên YouTube.

Công an phường An Hải Tây đang xác minh để trả tài sản cho các bị hại.