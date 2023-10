Liên quan đến vụ xô xát tại quán karaoke dẫn đến trọng án 3 người thương vong ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, trao đổi với Báo Người Lao Động tối 23-10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho hay Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

8 đối tượng liên quan đến vụ án đang bị tạm giữ hình sự.

Nguồn tin cũng cho hay trong ngày 23-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra, làm rõ các hành vi. Cùng với đó, lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt những đối tượng có liên quan đến vụ án, hiện đang lẩn trốn.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào, rạng sáng 21-10, lực lượng chức năng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực đối diện với khách sạn sinh viên trên phố Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng có một nam giới nằm chết gục trên vũng máu, nghi bị sát hại.

Lực lượng công an xác định nạn nhân là Hoàng Ngọc T. (SN 1995, đăng ký hộ khẩu thường trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; hiện trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng).



Trước đó, vào tối 20-10, nhóm thanh niên gồm Hoàng Ngọc T., Bùi Anh T. (SN 1994, trú tại phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), Đào Tuấn A. (SN 2007, trú tại xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Nguyễn Đức T. (SN 1994, quê quán ở xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; hiện ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn T. (SN 1998, quê xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; hiện trú tại chợ Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã uống rượu trên phố Văn Cao. Đến 24 giờ, nhóm người trên di chuyển đến hát tại quán karaoke ở địa chỉ 105 Kênh Dương, quận Lê Chân.

Sau đó, Bùi Anh T. về trước. Nhóm người trên ở lại hát đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21-10 thì tính tiền ra về và đã xảy ra mâu thuẫn, rồi dẫn đến hỗn chiến với nhân viên của quán karaoke này, trong đó có Lê Văn Khánh (SN 1990, trú tại đường Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) và Trần Viết Trung (SN 1988, trú quán ở Tổ 30 cụm 5, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Khẩn trương điều tra, phá án, từ ngày 22 đến ngày 23-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an quận Lê Chân và Công an các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước đã lần lượt bắt giữ các nghi phạm bỏ trốn gồm: Trần Viết Trung, Lê Văn Khánh và Quách Đại Hải (SN 1999, cùng trú tại ở Hải Phòng). Các đối tượng đã được di lý về Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Trần Viết Trung, Lê Văn Khánh được di lý về Hải Phòng phục vụ công tác điều tra.

Sau khi bị bắt, các đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do nhóm anh T. đến hát nhưng không chịu tính tiền một bình khí cười N2O.

Theo lời khai của Khánh, tối 20-10, có 4 khách nam vào quán hát rồi gọi 4 nhân viên nữ và 2 bình khí cười.

Khoảng hơn 1 giờ ngày 21-10, khi hát xong ra tính tiền, nhóm khách này nói bình khí cười thứ 2 mới chỉ mới hút được 5 quả nên không tính. Khánh hỏi lại nhân viên trong phòng và được biết khách đã hút hơn 10 quả và bình không thiếu khí. Liền đó, nhóm khách nói sẽ "bóc phốt" quán và không trả tiền bình thứ 2 nên xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, thấy bạn bị nhóm khách lôi ra ngoài cửa đánh nên Khánh đã vào quầy lấy dao ra chém anh T. thiệt mạng. Vụ hỗn chiến cũng khiến 2 người khác bị thương.

Sau khi gây án, Trung và Khánh đến tỉnh Nam Định rồi đón xe khách vào Bình Phước lẩn trốn. Đến khoảng 9 giờ ngày 22-10, xe khách vừa đến huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) bị lực lượng Công an Đắk Lắk dừng xe kiểm tra, phối hợp với Công an TP Hải Phòng bắt giữ 2 đối tượng.

Đối tượng Quách Đại Hải đang trên đường bỏ trốn đến huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũng bị lực lượng Công an Hải Phòng và Bình Phước phối hợp bắt giữ.