Ngày 4-8, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án tử hình đối với các bị cáo Nguyễn Thị Bích Diễm, Mai Vinh Hậu, Huỳnh Văn Tùng và Lê Đăng Huy. Riêng bị cáo Nguyễn Đỗ Thanh Thanh bị phạt tù chung thân.



Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày 14-6-2020, tổ công tác Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp Đồn biên phòng Long Bình và Công an xã Quốc Thái tuần tra tuyến quốc lộ 91C, thuộc địa phận xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì phát hiện 6 người đi trên 2 xe máy có dấu hiệu nhập cảnh trái phép, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Diễm lúc bị bắt

Lúc này, xe máy do Võ Văn Hải (SN 1972; ngụ huyện An Phú) cầm lái, chở Phan Văn Ngợi (SN 1963; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Diễm chấp hành hiệu lệnh; còn xe của Lê Văn Cọp (SN 1989; tạm trú TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) chở Hậu và Tùng, không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục chạy nhanh về hướng Châu Đốc. Lực lượng chức năng truy đuổi đến xã Đa Phước, huyện An Phú thì bặt kịp xe này.

Bị cáo Mai Vinh Hậu (áo đen)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Diễm để trên xe 1 bọc nylon (dạng gói trà, bên ngoài có ghi chữ nước ngoài) chứa 12 túi tinh thể màu trắng, tổng khối lượng 11,97kg ma túy.

Còn Hậu để trên xe 1 bọc nylon chứa 9 túi, trong đó có 7 túi tinh thể màu trắng chứa 6,98kg và 2 túi chứa 10.000 viên nén màu xanh, khối lượng 4kg ma túy.

Huỳnh Văn Tùng giấu trong túi hành lý 1 bọc nylon đựng 11 túi tinh thể màu trắng, tổng khối lượng 10,98kg ma túy.

Diễm, Hậu và Tùng đều thừa nhận là ma túy nên lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng và tạm giữ Diễm, Hậu, Tùng.

Bị cáo Lê Đăng Huy (trái) và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh

Mở rộng điều tra, đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Lê Đăng Huy và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (chung sống như vợ chồng) tại TP HCM khi Huy đang chờ Diễm đến để nhận hàng.



Theo kết quả điều tra, 5 bị cáo Diễm, Tùng, Hậu, Huy và Thanh đều có hành vi mua bán trái phép chất ma túy để thu lợi, khối lượng ma túy thu giữ là 10kg methamphetamine, 20,7kg ketamine và 4,08kg MDMA. Trong đó, Diễm là người giúp sức người khác mua bán nhiều ma túy nhất.