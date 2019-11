Ngày 25-11, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Anh (SN 1995), Trần Văn Anh (SN 2001, cùng trú tại huyện Lập Thạch), Nguyễn Văn Trung (SN 1989; hiện đang bỏ trốn), Nguyễn Văn Thái (SN 1998, cùng trú tại huyện Tam Dương) về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật" và đối tượng Nuyễn Văn Hùng (SN 2001, trú tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo) về hành vi "Giữ người trái pháp luật".

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc quán Karaoke ROYCLUB (xã Tử Du, huyện Lập Thạch) do Nguyễn Văn Anh làm chủ có nhiều biểu hiện bắt giữ người trái phép và ép các nhân viên nữ phục vụ quán hát.

Sau khi xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện 10 người cả nam và nữ lưu trú trong quán hát Karaoke ROYCLUB không đúng quy định, trong đó có Nguyễn Văn Anh.

Tại cơ quan điều tra, căn cứ vào lời khai của các đối tượng, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Anh đã thuê quán hát trên để kinh doanh karaoke và có một số nhân viên nữ làm phục vụ quán hát cho Anh khi có khách. Trong quá trình làm tại quán, vì nhiều lý do khác nhau, một số nhân viên đã vay tiền và viết giấy nợ tiền của Nguyễn Văn Anh. Sau đó Nguyễn Văn Anh bắt các nhân viên trên phải phục vụ quán hát để trả nợ và giao cho Nguyễn Văn Hùng quản lý, trông giữ, khi hết khách hát thì khóa phòng, khóa cổng, không cho ra ngoài…



Do không có khả năng trả nợ nên 4 nhân viên nữ đã bỏ trốn. Sau đó, Nguyễn Văn Anh đã chỉ đạo Trung, Thái và Trần Văn Anh và một số đối tượng khác truy tìm, phát hiện số nhân viên trên ở huyện Mê Linh (Hà Nội). Nhóm đối tượng trên đã bắt các nhân viên đưa về quán hát karaoke của Nguyễn Văn Anh rồi dùng gậy nhựa đánh trừng phạt. Đồng thời yêu cầu viết giấy vay nợ với tổng số tiền 40 triệu đồng.



Được biết, 4 nữ nhân viên này là những người xinh đẹp, có ngoại hình ưa nhìn.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.