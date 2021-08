Sáng 4-8, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ việc nhóm đối tượng phá rừng rồi chống đối lực lượng bảo vệ rừng để cướp tang vật.



40 đối tượng bao vây lực lượng bảo vệ rừng, cướp tang vật

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar, ngày 26-7, lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar tiến hành tuần tra thì phát hiện vụ phá rừng trái phép tại tiểu khu 704 (thuộc địa giới hành chính xã Cư Bông, huyện Ea Kar). Tại hiện trường, 16 cây bị cắt hạ còn sót lại 9,618 m3 gỗ.

Kiểm tra xung quanh hiện trường, lực lượng quản lý bảo vệ rừng phát hiện có dấu vết xe độ chế vào chở gỗ nên đã lần theo. Khi đến địa phận buôn Ea Rớt (xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), tổ công tác phát hiện xe độ chế đang vận chuyển 3 lóng gỗ.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau dừng xe chở gỗ lậu, có khoảng 40 người mang theo hung khí bao vây, đe dọa lực lượng bảo vệ rừng rồi cướp xe độ chế và 3 lóng gỗ.

Ngày 27-7, lực lượng chức năng huyện Ea Kar xác minh hiện trường và phát hiện thêm 5 cây gỗ bị cưa hạ, khối lượng gỗ còn lại tại hiện trường 1,8m3. Như vây, tổng cộng có 21 cây rừng bị khai thác, với tổng khối lượng xác định được là hơn 11m3.

Theo lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, ngoài hành vi khai thác trái phép lâm sản, còn có dấu hiệu của hành vi chống người thi hành công vụ. Do khu vực các đối tượng cướp tang vật nằm trên địa bàn huyện Krông Bông nên đơn vị sẽ phối hợp với công an sở tại xác minh vụ việc.

Những năm gần đây, lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar là điểm nóng về nạn phá rừng. Mới đây, 9 cán bộ, nhân viên bảo vệ của đơn vị này đã bị khởi tố vì thờ ơ trước nạn phá phá rừng, làm mất hơn 300 ha rừng, gây thiệt hại gần 30 tỉ đồng. Sau khi nhiều cán bộ, lãnh đạo bị bắt, Đắk Lắk đã phải điều động thêm nhân lực về Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar.