6 bị cáo gây thất thoát hơn 200 tỉ đồng tại Công ty Lương thực Hậu Giang

20/02/2019 19:30





Theo cáo trạng của VKSND tối cao, có 5 bị cáo bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và 1 bị cáo bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo và luật sư tại tòa

Cụ thể, bị cáo Võ Trường Hùng (42 tuổi; nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Hậu Giang), là người đại diện 10% phần vốn nhà nước tại công ty. Trong thời gian giữ chức vụ, Hùng đã ký hợp đồng xuất khẩu gạo với Công ty MT CENTERTRADE CO. LTD (Thái Lan), với tổng giá trị là 41,25 triệu USD (khoảng 868 tỉ đồng), cao hơn 40% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp và không thông qua HĐQT. Hùng cũng chuyển tiền ứng trước cho bị cáo Võ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty TNHH XNK - TM Võ Thị Thu Hà) vượt 10% so với quy định, không kiểm tra nguồn hàng, không xác định số lương thực có trong kho nhưng vẫn ký bán lại số lượng gạo đã mua từ công ty của Hà, gây thiệt hại hơn 32 tỉ đồng. Bị cáo Hà cũng đã cấu kết với Hùng cùng thực hiện hành vi gian dối trong việc ký 14 hợp đồng khống để mua 71.000 tấn gạo và các hành vi khác, gây thiệt hại cho Công ty CP Lương thực Hậu Giang số tiền hơn 172 tỉ đồng.

Bị cáo Võ Trường Hùng

Ngoài Hùng và Hà còn có Đặng Hoàng Việt (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Hậu Giang), Trần Xuân Mãi (nguyên kế toán trưởng) và Lê Trần Quang Thái (nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) cũng bị truy tố cùng tội danh.

Riêng bị cáo Huỳnh Văn Thông (nguyên Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lương thực Hậu Giang), người đại diện 23,28% vốn nhà nước tại công ty, bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tháng 3-2018, TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa vụ án ra xét xử kéo dài một tuần, kết quả HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề như tội danh đối với bị cáo Thông; giám định lại tài chính của Công ty CP Lương thực Hậu Giang để xác định thiệt hại…

Phiên tòa lần này dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày.

Song anh