Ngày 1-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 đối tượng tụ tập đánh bạc giữa lúc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, gồm: Lê Ngọc Anh (42 tuổi), Trần Văn Nhiệm (59 tuổi), Nguyễn Văn Dữ (37 tuổi), Lâm Văn Tiến (35 tuổi), Trần Văn Cường (35 tuổi) và Lê Hùng Cường (37 tuổi) - cùng ngụ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng - về hành vi "đánh bạc".

Các đối tượng tại hiện trường

Trước đó, nhận được tin báo của người dân, khoảng 15 giờ ngày 25-8, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Vĩnh Hưng kết hợp Công an xã Vĩnh Thuận bắt quả tang 6 đối tượng trên đang tụ tập đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ tang vật, gồm: Tiền trên chiếu bạc hơn 4 triệu đồng, trên người các đối tượng 1,6 triệu đồng; 1 bộ bài đang sử dụng và 99 bộ bài chưa qua sử dụng; 6 điện thoại di động và 4 xe máy các loại.

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31-8, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu khu đất trống ở xã Long Điền B, huyện Chợ Mới (An Giang) có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, gây mất an ninh trật tự và vi phạm lệnh giãn cách xã hội tại địa phương, nên lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 Công an huyện Chợ Mới phối hợp Công an xã Long Điền B nhanh chóng đến địa như tin đã báo để kiểm tra.



Các đối tượng cùng tang vật

Khi lực lượng công an vừa đến, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, 10 đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 con gà đá, 3 cặp cựa sắt…



Khám xét trên người các đối tượng, công an thu giữ 5 điện thoại di động các loại và số tiền 6,8 triệu đồng. Ngoài xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc, Công an huyện Chợ Mới sẽ tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý các đối tượng vi phạm Chỉ thị 16.