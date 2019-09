Khám xét 2 công ty con

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20-9, Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM, Công an quận Thủ Đức huy động hàng trăm chiến sĩ, cảnh sát cơ động đến bao vây và thực hiện khám xét văn phòng Công ty CP Địa ốc Chiến Binh Thép (gọi tắt là Công ty Chiến Binh Thép; đóng trên đường Hoàng Diệu, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM). Đây là 1 trong những công ty con của Công ty Alibaba. Qua khám xét, công an thu giữ nhiều chứng cứ liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản giữa Công ty Chiến Binh Thép với Công ty Alibaba. Theo giấy phép kinh doanh, người đứng tên đại diện Công ty Chiến Binh Thép là ông Trần Huy Phúc (trụ sở chính ở khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Chiều cùng ngày, 1 tổ công tác khác của Công an TP HCM đã tổ chức phong tỏa, khám xét Công ty CP Địa ốc Tia Chớp (gọi tắt là Công ty Tia Chớp) thuộc Công ty Alibaba, có văn phòng giao dịch nằm ở đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Công ty Tia Chớp khai trương văn phòng này vào đầu tháng 6 vừa qua, do bà Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên giám đốc; đại diện pháp luật là một người ngụ ở xã Long Phước, huyện Long Thành.

S.Hưng