Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam ngày 17-8 cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ.



Các thanh niên bất chấp lệnh cấm, tụ tập chơi ma túy Ảnh: Công an Hội An

Trước đó, khoảng 21 giờ 40 phút tối 12-8, Công an phường Tân An (TP Hội An) kiểm tra hành chính Homestay Xuân Phú (số 32 Lưu Trọng Lư, phường Tân An) đã phát hiện 9 đối tượng (2 nữ, 7 nam) đang tụ tập có dấu hiệu nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua thử test nhanh, cả 9 thanh niên đều cho kết quả dương tính với ma túy.

Căn phòng này do Thân Thị T.M (SN 2003; ngụ phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và Lê N.H (SN 2000; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thuê ở dài hạn.

Được biết, từ cuối tháng 7, phường Tân An là địa bàn có nhiều ca Covid 19 trong cộng đồng, UBND TP Hội An đã ra quyết định thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 26-7, kéo dài đến 6 giờ ngày 15-8.