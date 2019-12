Chiều 11-12, luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn Tươi (lãnh án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" ở cấp sơ thẩm) cho biết bị cáo này đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm do TAND TP HCM ban hành.

Trong đơn, Trần Văn Tươi đề nghị TAND Cấp cao tại TP làm rõ hành vi, vai trò bị cáo Vũ Ngọc Thắng (lãnh 14 năm tù trong vụ án này ở cấp sơ thẩm) trong giao dịch mua bán 8 kg ma túy mà Tươi đề cập trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Xử sơ thẩm lần thứ hai mới đây, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tươi mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Cùng phạm tội trên, vợ Tươi là Trần Thị Thanh Vân lãnh 20 năm tù, Vũ Ngọc Thắng lãnh 14 năm tù.



Theo cáo trạng, trưa 16-1-2015, công an bắt quả tang Trần Văn Tươi và đồng phạm có hành vi mua bán ma túy. Khám xét nơi ở Trần Văn Tươi và vợ là Trần Thị Thanh Vân, cơ quan điều tra tìm thấy 18 túi nilon đựng ma túy đá.

Cùng ngày, Công an TP bắt giữ Vũ Ngọc Thắng theo lệnh truy nã từ năm 2008. Công an thu giữ tại nơi Thắng ẩn náu một số ma túy đá. Tại cơ quan công an, Tươi và Vân đồng thời khai nhận họ mua ma túy từ Thắng. Hai bên thỏa thuận "nhận hàng trước, bán hết mới trả tiền". Từ năm 2014, Thắng nhiều lần bán ma túy cho vợ chồng Tươi với giá khoảng 500 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, Vũ Ngọc Thắng phủ nhận lời khai này. Thắng thừa nhận Thắng có quen biết vợ chồng Tươi. Nhưng, hai bên thỉnh thoảng liên lạc với nhau để cá độ đá bóng, chứ không hề có việc giao dịch hàng "trắng".

Từ năm 2008, đối tượng này bị Công an tỉnh Nam Định truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2013, Thắng lẩn trốn vào TP HCM, tiếp tục kiếm sống bằng cách buôn hàng "trắng".



Đối tượng Vũ Ngọc Thắng từng là ông "trùm" ở miền Bắc một thời .Ảnh: Bộ Công an.



Tháng 7-2018, TAND TP HCM xử sơ thẩm lần đầu đã phạt Trần Văn Tươi mức án tử hình, Trần Thị Thanh Vân 20 năm tù, Vũ Ngọc Thắng 14 năm tù, cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Hai đối tượng có giao dịch với vợ chồng Tươi là Nguyễn Văn Nhung và Trịnh Minh Tuấn lãnh án lần lượt 7 và 2 năm tù giam.

Đến tháng 3-2019, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại. Cấp phúc thẩm kết luận việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ, vụ án phát sinh tình tiết mới. Cụ thể, Vân đưa ra lời khai mâu thuẫn về việc Vân có gặp Thắng hay không, gặp nhau bao nhiêu lần. Chưa kể, Vân không chứng kiến hoặc trực tiếp giao nhận ma túy với Thắng. Trên các bịch nilon chứa ma túy công an thu giữ không tìm thấy dấu vân tay của Thắng. Mặt khác, tòa sơ thẩm xác định Thắng không có hành vi mua bán ma túy với Tươi nhưng lại xác định Tươi… mua 8 kg ma túy đá.



Quá trình điều tra lại, Tươi bất ngờ thay đổi lời khai. Tươi giải thích vợ chồng Tươi giữ giùm Thắng 6 kg ma túy đá. Tươi có nhờ người chuyển tiền mua ma túy qua ngân hàng cho Thắng.

Trái với quan điểm kháng nghị trước đó, VKSND TP lần này lại nhận thấy cơ quan chức năng không đủ cơ sở xác minh truy tìm số tiền Tươi khai gửi cho Thắng sau khi mua ma túy. Ngoài lời khai của Tươi về việc mua 8kg ma túy từ Thắng, cơ quan điều tra không tìm ra chứng cứ nào khác chứng minh Thắng có quan hệ mua bán ma túy với Tươi và Vân.

Do vậy, tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, đại diện VKSND TP nêu quan điểm, Thắng chỉ phải chịu trách nhiệm đối với khối lượng tang vật cơ quan điều tra thu giữ tại nơi ở khi bắt giữ Thắng theo lệnh truy nã, không phải chịu trách nhiệm đối với 8 kg ma túy theo lời khai bị cáo Tươi trình bày trước tòa.