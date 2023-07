Sáng 5-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Cao Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2004; ngụ xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi "tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".



Đối tượng Cao Nguyễn Hoàng Phúc (Áo xanh, trái) và Huỳnh Quốc Bình.

Phúc khai nhận, do Phúc và Huỳnh Quốc Bình (SN 2007; cùng ngụ địa phương) có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên nên Phúc nảy sinh ý định mua "hàng nóng" về phòng thân. Đến khoảng 1 tháng trước, Phúc lên mạng tìm mua 1 khẩu súng hiệu ZP-5 và 4 viên đạn với giá 3,5 triệu đồng. Sau khi nhận được súng, Phúc đem ra đồng bắn thử rồi đem về nhà cất giấu.

Biết Phúc có súng, Bình mượn đem giấu để phòng thân. Khoảng 18 giờ ngày 24-6, Bình phát hiện lực lượng công an đến kiểm tra hành chính thì bỏ trốn.

Qua kiểm tra, công an đã thu giữ 1 khẩu súng hiệu ZP-5, 2 viên đạn, 2 vỏ đạn cùng nhiều hung khí nguy hiểm. Sáu đó Bình đến Công an huyện Châu Thành đầu thú.

Trước đó, ngày 26-6, Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chau Sóc Phol (SN 1989) và Nguyễn Công Thuận (SN 1996) cùng ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang về hành vi "tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Đối tượng Chau Sóc Phol.

Tang vật công an thu giữ.

Ngoài ra, ngày 20-12-2022, Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) tiến hành kiểm tra phòng trọ của Lâm Thiện Nhật (SN 1994; ngụ trú tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) thì phát hiện và tạm giữ 5 khẩu súng (vũ khí quân dụng), 4kg đạn chì, 4 viên đạn, máy nén khí và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Đối tượng Lâm Thiện Nhật và tang vật.

Ngay sau đó, Nhật bị Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Người dân giao nộp 237 viên đạn.

Đặc biệt, trong đợt vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào đầu tháng 6-2023, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã tiếp nhận 237 viên đạn các loại được người dân trên địa bàn thành phố giao nộp.