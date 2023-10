TAND tỉnh An Giang vừa đưa ra xét xử vụ án liên quan nhóm cựu cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang, gồm: Nguyễn Bá Quận (Trưởng phòng), Bùi Quốc Khánh (Đội trưởng), Nguyễn Hữu Ân (Phó Đội trưởng), Nguyễn Hoàng Em và Võ Chí Linh (Cảnh sát giao thông) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Quang cảnh phiên toà. Ảnh TK.

Theo cáo trạng, Bộ Công an đã cấp cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang mật khẩu tài khoản để cập nhật, thao tác trên phần mềm để đăng ký cấp biển số xe cho người dân. Tuy nhiên, các cá nhân, gồm: Nguyễn Bá Quận, Trương Văn Giàu, Nguyễn Thanh Vân và Đoàn Thanh Tâm đã mở khóa hiệu chỉnh và khung, số máy, tra cứu xác minh, duyệt trả biển số xe.

Bị cáo Nguyễn Bá Quận tại tòa. Ảnh TK.

Từ tháng 8-2012 đến tháng 6-2021, với vai trò Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang, Quận đã chỉ đạo và giao tài khoản quyền lãnh đạo kèm mật khẩu cho Ân và Khánh để thao tác cấp biển số theo ý muốn.

Nhóm của Ân, Khánh, Hoàng Em và Linh lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao sử dụng tài khoản quyền lãnh đạo của Quận, tài khoản của Ân và Khánh can thiệp sai quy định vào phần mềm đăng ký, quản lý ô tô để thực hiện việc chọn, cấp biển số theo ý muốn cho bản thân, người thân, người quen tổng cộng 5.056 biển số.

Trong đó, 4.175 biển số cấp bằng cách hoán đổi, 881 biển số cấp bằng cách nhập dữ liệu cũ lấy biển số trực tiếp sai quy định.

Dự kiến phiên tòa kéo dài từ ngày 7 đến ngày 13-10.