Rất đông người dân tập trung gần hiện trường vụ án mạng

Tối 30-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP Biên Hòa điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường An Bình, TP Biên Hòa khiến một người tử vong.

Vào gần 17 giờ cùng ngày, anh Trần Văn Kế (30 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) mâu thuẫn với vợ là chị Đặng Như Ý (32 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Cả hai làm công nhân, hiện ở trọ tại phòng số 4, tổ 9, khu phố 2, phường An Bình.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chị Ý muốn về quê nhưng anh Kế không đồng ý. Sau đó, giữa hai vợ chồng có xảy ra xô xát.

Anh Kế đã lấy dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người chị Ý khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong. Sau khi gây án, Kế bỏ đi khỏi hiện trường. Khi biết vợ không qua khỏi, anh này đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.