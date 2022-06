Chiều 13-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Văn Giàu (SN 1991; ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội "Giết người".

Bị can Võ Văn Giàu

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trưa 1-5, sau chầu nhậu với một số người bạn thì Giàu đi về nhà để ăn cơm, sau đó đập phá đồ đạc trong nhà. Thấy vậy, mẹ của Giàu là bà Nguyễn Thị H. khuyên can: "Đập đồ, đập bếp gas rồi lấy gì xài, anh mày mới cho tiền mua bếp gas".

Cán bộ công an lấy lời khai Võ Văn Giàu

Nghe xong, Giàu lấy dao đòi chém nên bà H. hoảng sợ, đi ra phía sau nhà ông Võ Văn D (SN 1976, anh ruột Giàu) để tránh mặt. Giàu cầm dao đi đến nhà ông D. rồi chém vào cửa sắt phía trước. Thấy vậy, ông D. dùng khúc gỗ gài cửa nhà, đẩy Giàu ra ngoài.



Trong lúc đẩy, khúc gỗ làm Giàu bị thương. Giàu chạy về nhà lấy cây kéo rồi quay lại rượt đuổi và đâm ông D. tử vong tại chỗ, sau đó đi đầu thú.