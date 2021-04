Ngày 15-4, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đang điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).

Trước đó, khuya 14-4, người dân nghe tiếng cãi nhau và sau đó hai nhóm thanh niên đuổi đánh nhau trên đường Trần Đại Nghĩa.

Nơi xảy ra vụ việc



Vụ hỗn chiến khiến hai thanh niên bị thương, trong đó một người bị truy sát gục tại chỗ.

Hai nạn nhân được người dân khẩn trương đưa đến bệnh viện nhưng một người không qua khỏi. Cùng lúc, hai nhóm đánh nhau cũng giải tán và bỏ trốn.

Công an quận Bình Tân sau đó có mặt lấy lời khai những người liên quan, trích xuất dữ liệu camera an ninh để phục vụ công tác điều tra. Đến rạng sáng 15-4, cơ quan công an mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.