Sáng 12-3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài Xoài truy bắt các nghi can vụ án mạng khiến 1 người tử vong vào tối 11-3.



Công an phong tỏa hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 11-3, S.Q.N (19 tuổi), N.T.H (25 tuổi), cùng ngụ TP Đồng Xoài và một số thanh niên khác tổ chức ăn nhậu tại khu vực nhà trọ trước nhà bà N.T.H, ở khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình.

Khi nghe nhóm thanh niên ăn nhậu nói chuyện lớn tiếng gây ồn ào, bà H. ra nhắc nhở thì liền bị N. chửi bới, đe dọa. Bực tức, bà H. gọi điện cho con trai là C.K.T. về giải quyết.

Khi về đến nhà, giữa T. và H. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc T. dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu H. thì N. dùng dao đâm sau lưng khiến T. gục ngã tại chỗ.

Dãy nhà trọ nơi nhóm thanh niên ăn nhậu ồn ào bị nhắc nhở

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, T. đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã bỏ trốn.