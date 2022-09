Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Sinh (là Trưởng thôn Chế Biến, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội tham ô tài sản.

Công an bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên, ngày 22-9 vừa qua - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Điện Biên Phủ nhận được tố giác của ông Vũ Tuấn Hải về việc năm 2021, UBND TP Điện Biên Phủ đã ra quyết định thu hồi và hỗ trợ bồi thường đối với 374,5 m2 đất của ông Hải để phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (dự án sân bay). Tuy nhiên, ông Vũ Tuấn Hải chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ do bị ông Phạm Văn Sinh, Trưởng thôn Chế Biến, chiếm đoạt.



Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan công an đã làm rõ ông Phạm Văn Sinh đã tự làm thủ tục để hợp thức hóa diện tích đất, lập khống tài liệu nộp cho tổ giải phóng mặt bằng để chiếm đoạt 41.700.760 đồng tiền hỗ trợ bồi thường 588,9 m2 đất không thuộc diện đền bù.



Liên quan đến những sai phạm tại dự án trên, ngày 22-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ. Bị can Nguyễn Tuấn Anh bị bắt về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" quy định tại khoản 3 Điều 230 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cũng liên quan đến dự án này, ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can: Phạm Trung Kiên (SN 1984), Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ; Trần Xuân Mạnh (SN 1984), công chức Phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ; Bùi Mạnh Cường (SN 1990), công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Điện Biên Phủ, về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" quy định tại khoản 3 Điều 230 Bộ luật hình sự". Được biết, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng của nhà nước.