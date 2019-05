Anh bị dìm dưới mương nước đến chết vì ép em trai nhậu

17/05/2019 13:35





Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm giữ Võ Thanh Tùng (28 tuổi; ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 16-5, Tùng và anh ruột là Võ Thanh Sơn (43 tuổi) tổ chức uống rượu tại nhà của Sơn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi uống hết 1,5 lít rượu trắng, Tùng than mệt nên không uống tiếp nhưng Sơn không đồng ý.

Võ Thanh Tùng. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Hai anh em xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát đánh nhau. Hai người té xuống mương nước trước cửa nhà. Lúc này cả hai tiếp tục giằng co, Tùng dùng tay kẹp cổ, dìm đầu anh mình xuống nước. Khi thấy Sơn không còn cử động, Tùng mới buông tay thì phát hiện nạn nhân đã chết. Sau khi gây án, Tùng đã đến cơ quan công an tự thú. Kết quả khám nghiệm tử thi, xác định Sơn tử vong do ngạt nước. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

C.Linh