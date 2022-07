Ngày 28-7, ông Huỳnh Văn Lùng, Chủ tịch UBND phường 15, quận Phú Nhuận (TP HCM) xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động thông tin bà Lê Thu Vân (ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã đến Công an phường 15, quận Phú Nhuận đầu thú.



Một nguồn tin khác xác nhận: "Bà Lê Thu Vân đến Công an phường 15, quận Phú Nhuận đầu thú trong sáng 28-7. Hiện công an đang làm thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Long An di lý bà Vân về Long An để xử lý đúng quy định về truy nã bị can trong vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Ông Lê Tùng Vân. Ảnh: Hà Long

Bà Lê Thu Vân bị khởi tố tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Bà Lê Thu Vân bị khởi tố vào ngày 10-5-2022; tại thời điểm bị khởi tố bà không có mặt ở nơi cư ngụ tại TP Cần Thơ cũng như tại "Tịnh thất Bồng Lai". Sau đó, bà Lê Thu Vân bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra lệnh truy nã.

Bà Lê Thu Vân được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực và có trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội với 6 bị án Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi).



Ông Lê Tùng Vân bị TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) tuyên phạt 5 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Các đồng phạm của ông Lê Tùng Vân là Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương lãnh cùng mức án 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Sau khi tòa tuyên án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác 2 nội dung về hành vi "Loạn luân" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại "Tịnh thất Bồng Lai"