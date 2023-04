Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1996; trú tại phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Bị can Nguyễn Thị Thanh Huyền đang bị truy nã.

Theo công an, ngày 20-12-2020, Nguyễn Thị Thanh Huyền đã thực hiện hành vi bán 2 bé gái SN 2006 và SN 2008 cho một đối tượng ở Quảng Nam để làm nhân viên phục vụ quán karaoke với giá hơn 166 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 21-12-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Huyền về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sau đó đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Công an thông báo, nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113...

Công an yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.