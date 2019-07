Chiếc xe tù tiến vào, tiếng còi hụ vang khắp sân tòa. Đứng trước cửa tòa án, 2 đứa trẻ chăm chăm nhìn. Bất ngờ đứa con gái lớn (chừng 9 tuổi) vẫy tay gọi: "Cha ơi cha, cha ơi!". Không một lời hồi đáp. Nó quay sang phụng phịu: "Sao chú Út nói cha ngồi trên đó?".



Hai đứa trẻ vẫn chưa dời mắt, chiếc xe tù chạy vào sân tòa; trên xe, cha hai đứa trẻ - bị cáo Đ.T.Hưng (SN 1987; ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) - phạm tội "Giết người".

Một phút thiếu kiềm chế

Án mạng đau lòng xuất phát từ lời ghen tuông vô cớ của N.T.L.T, "vợ hờ" của Hưng.

Trước đó, nhân được nghỉ làm, Hưng cùng T. và 2 người bạn khác là N.L.Th, Đ.T.H tổ chức ăn nhậu tại một phòng trọ nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM). Khi đã ngà ngà say, T. buông lời ghen tuông, trách móc Hưng có tình cảm và thường xuyên đi chơi với vợ của Đ.T.H. Nghe chuyện, Đ.T.H nổi giận, lập tức gọi điện thoại cho vợ đến để đối chất. Bực tức, Hưng tuyên bố nếu T. "dựng chuyện" sẽ đánh không tha.

Bị cáo Đ.T.Hưng tại phiên tòa

Một lúc sau, vợ của Đ.T.H đến. Chị khẳng định giữa mình và Hưng không xảy ra chuyện như T. kể với mọi người. Một lúc sau, T. thừa nhận nói không đúng sự thật và xin lỗi vợ của Đ.T.H.

Riêng Đ.T.H do chưa hài lòng với lời xin lỗi của T. nên bắt Hưng phải đánh "vợ" như đã tuyên bố trước đó. Hưng không đánh, còn dọa sẽ không chơi với Đ.T.H nữa. Cho rằng Hưng vì "vợ" mà quay lưng với bạn bè, Đ.T.H to tiếng chửi rồi dùng tay đánh vào mặt Hưng. Tức giận, Hưng cúi xuống sàn nhặt con dao bấm đem theo đâm một nhát vào đùi Đ.T.H. Không ngờ nhát dao duy nhất cũng là nhát dao trí mạng trúng động mạch đùi khiến nạn nhân tử vong do sốc mất máu.

Nỗi đau người ở lại

Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM đề nghị tuyên phạt Hưng mức án từ 14-16 năm tù về tội "Giết người". Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng bị hại chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Hưng không đâm dao vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, bị cáo chỉ nghĩ nhát dao đó là để cảnh cáo. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX chuyển tội danh từ "Giết người" sang tội "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Luật sư vừa dứt lời, ở hàng ghế phía sau, một phụ nữ lớn tuổi có gương mặt phúc hậu ôm mặt, khóc không thành tiếng. Bà là mẹ của bị cáo Hưng. Suốt phiên tòa, nỗi lo về thân phận pháp lý của con trai khiến bà nhiều lần lả đi trên vai của người con rể ngồi cạnh bên.

Giờ nghị án, chúng tôi bắt chuyện, bà nuốt nước mắt tâm sự: "Từ ngày thằng Hưng đi tù, vợ chồng tôi phải gắng gượng đi làm để nuôi cháu. Vợ nó bỏ đi rồi. Ban ngày ai thuê gì làm nấy, tối về mấy bà cháu lại thui thủi với nhau. Con dại cái mang, giờ chỉ mong người đã khuất ra đi thanh thản, mong nó được xử nhẹ để nhanh được về nuôi con".

Những lời bào chữa của luật sư dường như đã thắp lên niềm hy vọng về một mức án "xử nhẹ" nơi bà. Tuy nhiên, hy vọng đó ngay lập tức bị dập tắt khi HĐXX tuyên bác bỏ toàn bộ quan điểm của luật sư bào chữa, chấp nhận một phần đề nghị của VKSND.

Tiếng còng số 8 lạnh lùng vang lên, Hưng bị áp giải ra xe tù. Những cơn đau khớp dai dẳng vẫn hành hạ đôi chân người mẹ bỗng chốc tan biến, bà lao theo đứa con trai đang lọt thỏm giữa lực lượng an ninh.

"Mẹ ráng nuôi dạy con của con nha mẹ. Mẹ đừng khóc nữa, về nhà đi, con cải tạo tốt rồi về. Chờ con nha mẹ!" - tiếng của Hưng nói vọng ra từ thùng xe tù khiến mẹ Hưng khóc ngất, gục ngã rồi như nhớ ra điều gì, bà dốc hết sức đi về phía cổng tòa, nơi 2 đứa con của Hưng đang đứng chờ. Xe tù lướt qua, 2 đôi mắt tròn xoe ngơ ngác phải ra về trong nỗi thất vọng tràn trề. Thằng bé nhỏ thỏ thẻ bên tai chị gái: "Cha có về nữa không chị?". Ôm 2 cháu vào lòng, nước mắt người phụ nữ lại tuôn rơi.

Thiếu mẹ, vắng cha, tương lai của 2 đứa trẻ liệu có bình an? Hai người già với 2 đứa trẻ, thiếu hẳn bàn tay người trụ cột, lo đủ ăn mặc đã khó, việc học hành và tương lai 2 đứa trẻ sẽ về đâu? Rồi đến khi đủ nhận thức, chúng sẽ sống ra sao với nỗi đau và mặc cảm khi có cha là kẻ giết người? Có lẽ đó mới là bản án nặng nề nhất, day dứt, ám ảnh suốt cuộc đời Hưng.