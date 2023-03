Ngày 20-3, Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Văn Tịnh (SN 1997, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Hiếu (SN 1989, trú thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Sau quá trình lập chuyên án điều tra, Công an huyện Duy Xuyên xác định các đối tượng trên lập ra các Fanpage Facebook, tài khoản Zalo rồi đăng tải, chạy quảng cáo các bài viết rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ nhằm thu hút người dùng mạng xã hội để lừa đảo.

2 bị can Tịnh và Hiếu Ảnh: Công an Quảng Nam

Khi có người liên hệ mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc là 20% giá trị xe máy và nhiều khoản phí khác vào các tài khoản ngân hàng, ví điện tử ảo của các đối tượng. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt của rất nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước (trong đó có bị hại tại huyện Duy Xuyên).

Gần đây, ngày 17-2, chị D (trú huyện Duy Xuyên) vào trang Zalo "Xe máy Phú Thành" để đặt mua một chiếc xe máy hiệu Honda Visson với số tiền 12 triệu đồng. Sau khi liên lạc, Tịnh yêu cầu chuyển vào tài khoản tên Võ Đình Phú số tiền 3 triệu đồng để làm hồ sơ, đến ngày 20-2, Tịnh yêu cầu chuyển tiếp 9 triệu đồng. Chị D.thực hiện theo hướng dẫn rồi Tịnh ngắt liên lạc.

Cùng thời điểm trên, chị T. (trú tỉnh Đồng Tháp) khi đang đi du lịch tại huyện Duy Xuyên có vào trang Fanpage "xe máy Phú thành – hotline 0898.393.171" để chọn mua một xe máy hiệu Yamaha với giá 95 triệu đồng. Tịnh đã yêu cầu chị T. 3 lần chuyển tiền vào tài khoản với các lý do khác nhau. Sau đó, chị T đã chuyển tổng cộng 40 triệu đồng cho Tịnh.

Dựa trên kết quả sao kê giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng, ví điện tử mà các đối tượng sử dụng trong quá lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công an xác định từ năm 2022 đến nay, số tiền giao dịch lên đến gần 3 tỉ đồng.