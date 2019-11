Ngày 5-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 nghi can gồm Phạm Ngọc An (SN 2001, ngụ Quảng Ngãi), Nguyễn Hà Anh Quốc (SN 1998, ngụ quận Thanh Khê), Lê Thanh Trường (SN 1999, trú Quảng Ngãi) và Nguyễn Minh Sơn (SN 1999, trú Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Cả 4 đối tượng trên đều là sinh viên đang theo học các trường trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với 4 đối tượng trong băng cướp tài sản

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 12-9, nhóm 4 đối tượng trên cùng 3 thanh niên khác rủ nhau đi xe máy nhằm cướp tài sản người đi đường tại khu vực phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Khi đi đến đoạn đường Nguyễn Xí, nhóm trên gặp anh Trần Minh Tuấn lái xe máy chở anh Lê Công Tiến Hào. Hai người này là cán bộ thuộc Công an phường Hòa Minh đang trên đường tuần tra mật phục phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản.

Lúc này, băng nhóm trên đã áp sát xe của anh Tuấn và chặn lại, uy hiếp yêu cầu đưa tài sản. Thấy vậy, anh Tuấn hô "công an đây" đồng thời rút súng nổ chỉ thiên. Cả băng cướp trên biết gặp phải công an nên đã rồ ga tẩu thoát. Một đối tượng không chạy kịp đã bị hai công an bắt giữ tại chỗ.

Tại trụ sở công an, đối tượng bị bắt khai là Hà Trung Nhân (SN 2003, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Công an phường Hòa Minh đã bàn giao đối tượng trên cho Công an quận Liên Chiểu. Sau đó, điều tra mở rộng, Công an quận Liên Chiểu bắt giữ thêm 2 đối tượng trong nhóm cướp trên gồm Đình Minh Thoại (SN 2004) và Nguyễn Quang Vinh (SN 2004, cùng ngụ quận Thanh Khê).

Thoại, Vinh và Nhân khai nhận cùng 4 đối tượng khác đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp tài sản trong đêm 12-9. Đến cuối tháng 10-2019, Công an quận Liên Chiểu đã thực hiện bắt gọn thêm 4 đối tượng còn lại như trên.