Băng trộm dùng mã tấu, hơi cay chống trả công an, cướp xe máy người đi đường

23/07/2019 12:56

Ngày 23-7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Nam (SN 1987, thường trú ở tỉnh Bình Định) 9 năm tù, bị cáo Lê Hoàng Từ Nhân (SN 1987, thường trú ở TP HCM) 8 năm tù, cùng về tội "Cướp tài sản".



Cùng phạm tội "Che giấu tội phạm", hai bị cáo, gồm: Nguyễn Ngọc Anh Vũ (SN 1988), Nguyễn Trịnh Anh Khoa (SN 1972, cùng thường trú ở TP HCM) mỗi người lãnh 2 năm 6 tháng tù giam.

Hồ sơ vụ án thể hiện 4 bị cáo đều có lai lịch "vào tù ra tội". Đơn cử, bị cáo Khoa bị phạt 8 tháng tù giam về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ", 5 năm tù giam về tội "Buôn bán hàng cấm". Hay bị cáo Nam từng thụ án 3 năm về tội "Cố ý gây thương tích", 5 năm về tội "Trộm cắp tài sản"…

Bốn người bạn thân cùng vướng vòng lao lý

Theo bản án, trưa 17-7-2018, Nguyễn Hồng Nam và Lê Hoàng Từ Nhân mang theo mã tấu và bình xịt hơi cay, rủ nhau đến cạy khóa cửa một ngôi nhà ở phường 25 (quận Bình Thạnh, TP HCM) hòng trộm cắp tài sản. Trong lúc hai đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thì lực lượng tuần tra trên địa bàn phát hiện, vây bắt.

Thấy vậy, Nam dùng mã tấu, Nhân dùng bình xịt hơi cay chống trả đến cùng. Hai đối tượng chạy bộ một quãng đường thì gặp chị Trần Phương Anh đang điều khiển xe máy trên đường. Lập tức, Nam cầm mã tấu đe dọa, Nhân xô chị Phương Anh xuống đường. Hai đối tượng cướp xe máy của nạn nhân rồi chở nhau về một khách sạn ở phường 14 (quận Gò Vấp, TP HCM).

Tại khách sạn, hai tên cướp thông báo việc cướp thành công một xe máy với bạn là Nguyễn Trịnh Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Vũ rồi nhờ hai người này mang "chiến lợi phẩm" đi cất giấu. Đồng ý, Khoa và Vũ mang xe ra tận huyện Hóc Môn (TP HCM).

Công an dẫn giải 4 bị cáo về trại giam sau phiên xử

Chiều cùng ngày, công an bất ngờ kiểm tra khách sạn, 4 đối tượng trên chống trả quyết liệt. Nam và Nhân tiếp tục dùng mã tấu đe dọa lực lượng chức năng rồi vùng chạy. Tuy nhiên, chưa kịp ra khỏi khách sạn thì Nhân bị công an khống chế. Nhanh chân hơn, Nam chạy ra tới đường. Trong lúc loay hoay tìm cách tẩu thoát, Nam cầm mã tấu chém một nhát vào tay anh Nguyễn Trịnh Đoàn (đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường). Nhân lúc nạn nhân hoảng sợ, Nam cướp xe máy chạy trốn. Lực lượng công an chặn bắt đối tượng táo tợn này ngay lúc đó.







Di Lâm