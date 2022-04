Ngày 22-4, Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án cướp giật tài sản do Nguyễn Văn Tâm (17 tuổi, ngụ Bình Dương) cầm đầu. Trong vụ án này, Tâm đã bàn bạc và cùng 6 người khác thực hiện nhiều vụ cướp giật, trong đó một số đối tượng đang là học sinh.



Ra tay chớp nhoáng

Công an TP HCM cho biết chỉ trong 3 tháng, từ tháng 1 đến cuối tháng 3-2022, nhóm Tâm đã thực hiện hơn 20 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Phương thức hoạt động của các đối tượng là sử dụng xe gắn máy đi lại trên các tuyến đường ít người qua lại, tìm người có tài sản để đeo bám, sau đó áp sát giật tài sản của nạn nhân.

Trong nhiều trường hợp, nhóm này còn sử dụng hung khí như: dao, bình xịt hơi cay và vật giống súng uy hiếp nạn nhân để lấy tài sản (điện thoại di động, túi xách, nữ trang...). Tại công an, Tâm và các đối tượng trong nhóm khai tài sản sau khi cướp giật được thì đem đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip chị T.N.Q.N (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chở theo người bạn bị một nhóm cướp "nhí" chặn đầu, ép xe ngã xuống đường. Cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ khi hành vi của nhóm cướp rất manh động, làm nạn nhân bị thương rồi cướp tài sản. Ngay sau đó, Công an quận Bình Tân đã nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ Ngô Nhật Thuận (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) cùng 5 đối tượng khác để điều tra hành vi cướp tài sản.

Thuận khai tối 16-2, cùng với Huỳnh Thanh Phát (19 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Quốc An Khang (17 tuổi), Nguyễn Thanh Thương (16 tuổi), Nguyễn Tuấn Khanh (17 tuổi, cả 3 ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Công Đông (17 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, ngụ quận 12) nhậu tại nhà bạn ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Sau đó, cả nhóm ra về và bàn nhau kế hoạch đi cướp tài sản.

Lưu thông đến đường Phan Văn Hớn (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), cả nhóm phát hiện một nam thanh niên đang dẫn bộ xe máy nên ập vào đánh, cướp xe. Sau đó, nhóm này phát hiện chị N. điều khiển xe tay ga nên đeo bám, chờ đến địa điểm thuận lợi để cướp xe. Khi chị N. lưu thông trên đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), Phát ép xe chị N. vào lề đường, Thương móc dao bấm đe dọa khiến nạn nhân bỏ chạy.

Kể với phóng viên Báo Người Lao Động, anh P.G.K (ngụ huyện Nhà Bè) cho biết anh từng bị một nhóm cướp "trẻ măng" dùng dao đâm vào đùi và vai để cướp ví, điện thoại. Anh K. nhớ lại: "Hôm đó trời cũng đã khuya, sau khi kết thúc ngày làm việc tại quán karaoke, tôi chạy xe máy về nhà. Khi đến gần cầu Cống Dinh, ấp 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, tôi tấp xe vào lề đường để nghe điện thoại. Lúc này có nhóm 6 thanh thiếu niên xông tới đe dọa, buộc tôi đưa tài sản; tôi không đưa thì bị bọn chúng ôm người, dùng dao đâm". Nhận được tin báo của anh K., Công an TP HCM phối hợp cùng Bộ Công an vào cuộc và bắt khẩn cấp băng cướp "nhí" gồm 8 thanh thiếu niên do Chung Chí Phong (17 tuổi) và Từ Tấn Phú (18 tuổi) cầm đầu.

Băng cướp “nhí” vừa bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp

Trẻ ảnh hưởng từ gia đình

Nhiều năm tham gia công tác bảo vệ quyền trẻ em, hỗ trợ pháp lý trong những vụ án hình sự do trẻ vị thành niên gây ra, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM, nói bà nhói lòng khi tiếp cận hồ sơ những vụ án này. Phần lớn nguyên nhân phạm tội là do lười học tập, lười lao động, lại đua đòi, thích hưởng thụ. Trong số đó, có không ít trường hợp do cha mẹ ly hôn, thiếu quan tâm, quản lý, giáo dục. Từ đó, các em tụ tập với những đối tượng cùng hoàn cảnh hoặc bị bạn bè xấu lôi kéo dẫn đến con đường phạm tội. Điều đáng quan tâm hiện nay là tình trạng trẻ em bỏ học, bỏ nhà, tụ tập băng nhóm, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

"Để làm giảm tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, trước hết các ban ngành đoàn thể ở địa phương, lực lượng công an tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, khi phát hiện thì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Điều quan trọng là sự quan tâm của gia đình, nhà trường sẽ tác động đến định hướng, hành động của thanh thiếu niên. Phải nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng, ước muốn và nhanh chóng phát hiện những sai sót trong suy nghĩ, trong hành động của các em để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời" - luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nói.

Bàn về các vụ cướp do vị thành niên gây ra với hành vi manh động, có dự mưu, tính toán phương thức hoạt động, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM) phân tích: "Nhiều trẻ vào đời sớm, trình độ nhận thức pháp luật còn rất thấp, lại có lối sống bê tha. Cha mẹ thiếu sự chăm sóc hoặc trẻ sinh ra trong gia đình cha mẹ mâu thuẫn triền miên. Vấn đề cốt lõi là kinh tế, đặc biệt trong dịch Covid-19, kinh tế nhiều gia đình đi xuống, mất thu nhập dẫn đến việc trẻ đi cướp giật để ăn nhậu, tiêu xài. Cho nên cha mẹ phải đặc biệt quan tâm đến con đang trong độ tuổi hình thành nhân cách, dễ nghe theo bạn bè, kẻ xấu xúi giục".