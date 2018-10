Bắt 1 cựu phó Phòng Cảnh sát kinh tế về hành vi dâm ô nữ sinh lớp 9

04/10/2018 16:54

Ngày 4-10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết tiếp tục điều tra mở vụ "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" xảy ra vào ngày 28-9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can số 336; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 25 đối với Phạm Văn Lam (SN 1972, nơi cư trú số nhà 12, ngõ 16, đường Trần Khánh Dư, tổ 22, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1, Điều 145 Bộ Luật Hình sự.



Được biết, trước khi bị Công an TP Thái Bình khởi tố về tội danh trên, ông Phạm Văn Lam mang quân hàm trung tá, giữ chức phó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can số 337; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 26 đối với đối tượng Từ Minh Tuyên (SN 1971, nơi cư trú số nhà 01/482, đường Trần Hưng Đạo, tố 10, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1, Điều 145 Bộ Luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Công an tỉnh Thái Bình ngày 12-9 cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình vừa khởi tố vụ án giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, qua tiếp nhận tố giác tội phạm và căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 11-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định số 171 khởi tố vụ án hình sự "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 145 Bộ Luật Hình sự và tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 146 Bộ Luật Hình sự xảy ra ngày 29-8.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974, trú tại số nhà 322, khu đô thị Kỳ Bá, tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá, TP Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1 Điều 145 Bộ Luật Hình sự và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1 Điều 146 Bộ Luật Hình sự.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Đức Việt (SN 1974, trú tại khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, TP Thái Bình) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1 Điều 146 Bộ Luật Hình sự.

Theo tìm hiểu, thời gian qua, dư luận tỉnh Thái Bình xôn xao về việc nữ sinh N.T.M (SN 2004, trú tại TP Thái Bình, là học sinh THCS một trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình) "mất tích" nhiều ngày, không về nhà.

Khi trở về, gia đình nhìn thấy con có biểu hiện sức khỏe suy kiệt, bất thường về tâm sinh lý, gia đình gặng hỏi mới biết em M. đã bị một số đối tượng xâm hại tình dục. Vì vậy, ngày 2-9, ông C. (bố nữ sinh M.) đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Tr.Đức