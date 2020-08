Ngày 23-8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vừa phát hiện, bắt giữ nhóm 11 người Trung Quốc thuê nhà tại Móng Cái để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trang mạng Trung Quốc. Trong số này có 10 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và cả nhóm đang bị Cục Công an TP Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) truy nã về hành vi "Tổ chức đánh bạc qua mạng".

11 đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào rạng sáng 21-8, nhóm đối tượng này bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ tại phường Hải Yên, TP Móng Cái. Thời điểm kiểm tra, Công an TP Móng Cái đã phát hiện, tạm giữ của các đối tượng 4 máy tính xách tay, 10 thẻ ngân hàng Trung Quốc, 63 sim điện thoại Trung Quốc chưa qua sử dụng; 8 bộ phát wifi cùng một số đồ vật liên quan.



Quá trình xác minh, điều tra, Công an TP Móng Cái xác định nhóm đối tượng trên thông qua một người ở Móng Cái để thuê nhà, lắp đặt thiết bị để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trang mạng Trung Quốc. Số này hoạt động khép kín, không tiếp xúc với người ngoài.

Cùng với đó, qua trao đổi thông tin với Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) cho thấy nhóm đối tượng trên đang bị Công an Đông Hưng truy nã về hành vi "Tổ chức đánh bạc qua mạng".

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, tối 22-8, Công an TP Móng Cái phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh bàn giao các đối tượng, đồ vật và các tài liệu có liên quan cho Công an TP Đông Hưng, Trung Quốc xử lý theo thỏa thuận hợp tác đấu tranh, phòng chống tội phạm giữa hai bên biên giới.