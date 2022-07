Ngày 16-7, Công an TP Thủ Đức, TP HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Công (SN 1989, ngụ TP Thủ Đức) và Trần Khánh Cường (SN 1996, quê Đồng Nai, tạm trú TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".



Riêng Công từng có tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật và bị phạt 1 năm tù giam vào năm 2008.

Hai đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh công an cung cấp)

Theo thông tin bước đầu, ngày 12-7, trên mạng xã hội xuất hiện clip về một vụ cướp táo tợn ở trong khu phố thuộc phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. Từ nguồn thông tin này Công an TP Thủ Đức đã giao Đội cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy bắt đối tượng.

Diễn biến từ clip cho thấy 2 đối tượng đi xe máy đã theo dõi 2 cô gái đi xe đạp một đoạn đường dài. Sau đó, 2 cô gái đi xe đạp đến một căn nhà thì dừng lại. Một cô gái đến trước cổng nhà dùng điện thoại để gọi người nhà ra mở cổng thì 2 đối tượng tìm cách tiếp cận. Một đối tượng ngồi phía sau xe máy lao tới cướp điện thoại cô gái rồi leo lên xe đồng bọn chờ sẵn phía trước bỏ chạy.

Thời điểm này có 1 người đàn ông đi xe đạp và 2 cô gái khác cũng đi xe đạp không kịp phản ứng. Cô gái bị cướp điện thoại và người nhà đuổi theo 2 tên cướp nhưng bất lực. Bọn chúng nhanh chân tẩu thoát ra đường lớn.

Quá trình điều tra và trích xuất camera, Đội cảnh sát hình sự, Công an TP Thủ Đức đã nhanh chóng xác định được 2 tên cướp. Ngay sau đó, trinh sát đã kịp thời bắt giữ 2 đối tượng đưa về trụ sở công an lấy lời khai phục vụ điều tra. Tại trụ sở công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp tài sản như trên.