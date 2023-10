Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Thực (33 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) và Đặng Thanh Tùng (30 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Theo thông tin ban đầu, Thực và Tùng cùng làm công nhân tại tỉnh Đồng Nai. Từ tháng 9, cả hai đã bàn nhau lên các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước lấy thông tin, số điện thoại những cán bộ tại nhiều cơ quan nhà nước. Sau đó, cả hai tạo tài khoản Zalo, Facebook mạo danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước để kết bạn với cán bộ cấp dưới hoặc mạo danh là người thân để nhờ mua hàng hóa, vay mượn tiền.

Các đối tượng Đặng Văn Thực và Đặng Thanh Tùng tại cơ quan điều tra

Điển hình đầu tháng 10, Tùng lập tài khoản mượn danh lãnh đạo tỉnh Đăk Nông rồi nhắn tin mượn tiền một số cán bộ, lãnh đạo ở tỉnh này. Cùng thủ đoạn trên, ngày 16-10, Tùng và Thực đã lập tài khoản Zalo mạo danh lãnh đạo một đơn vị nhà nước tại TP HCM và mượn tiền cấp dưới của người này với số tiền 30 triệu đồng. Nhận được tiền, cả hai chia nhau tiêu xài.

Qua công tác điều tra, đến ngày 28-10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đăk Nông đã phối hợp với Công an TP Gia Nghĩa bắt giữ Thực và Tùng tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa tiếp tục điều tra, mở rộng. Công an kêu gọi ai từng là bị hại của các vụ việc tương tự liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa để phối hợp, giải quyết.