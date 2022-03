Sáng nay 8-3, tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với lực lượng công an TP Hà Nội đã bắt được 2 nghi phạm là Trần Văn Hiếu (SN 1991, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) trong vụ cướp ngân hàng tại quận Bắc Từ Liêm vào sáng 7-3.



Nghi phạm cớp ngân hàng Nguyễn Văn Hiếu thời điểm lúc bị bắt

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 7-3, Hiếu và Tùng điều khiển xe máy đến phòng giao dịch Ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm).

Tại đây 2 nghi phạm đã sử dụng một vật nghi là súng, cùng 2 con dao đe dọa, uy hiếp bắt nhân viên, lấy đi hơn 500 triệu đồng. Trong quá trình bỏ chạy, 2 nghi phạm làm rơi khoảng 200 triệu đồng và một vật nghi là súng.

Nghi phạm cớp ngân hàng Nguyễn Thanh Tùng khi bị bắt

Nhận được thông tin, Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng. Đến sáng ngày 8-3, lực lượng Công an TP Hà Nội đã bắt được Trần Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Tùng.

Hiện cơ quan công an thu giữ của các đối tượng cướp ngân hàng gồm: 2 con dao và 1 khẩu súng giả cùng 200 triệu đồng.