Vào hồi 6 giờ 15 phút, ngày 10-5, tại khu vực Mốc 1366(2)+1.000m thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình tuần tra, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện 2 đối tượng là nam giới đang đi bộ khu vực bờ sông biên giới vào hướng nội địa, có biểu hiện nghi vấn.



2 đối tượng nhập cảnh trái phép được đưa về Đội công tác Km3 (TP Móng Cái) để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khi được yêu cầu kiểm tra, 2 đối tượng này không xuất trình được giấy tờ theo quy định nên Tổ đã đưa về Đội công tác Km3 để tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định.

Theo lời khai, 2 đối tượng tên là Wei Huan Feng (Vi Hoán Phong) và Wei Huan Yong (Vi Hoán Dũng), đều là người Trung Quốc và có địa chỉ thường trú tại huyện Tân Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hai người được 1 người đàn ông Trung Quốc không quen biết môi giới, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam làm việc với mức tiền 6.000 nhân dân tệ.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, hiện Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã hoàn thành hồ sơ, đưa 2 đối tượng nhập cảnh trái phép đi cách ly và xử lý theo đúng pháp luật Việt Nam.

Trước đó, đêm 7-5, tại km3+600, Quốc lộ 18C, thuộc thôn Đồng Và, xã Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, từ nguồn tin báo của nhân dân, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng NInh đã kiểm tra xe ôtô khách màu đen loại 10 chỗ BKS: 14B – 037.58 do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1971, trú tại Quang Hanh, Cẩm Phả) điều khiển đang đỗ ở bên đường theo hướng Tiên Yên - Bình Liêu phát hiện trên xe có 5 người (2 nam và 3 nữ).

Qua xác minh ban đầu, tất cả số người trên đều là người Trung Quốc, không có giấy tờ, hộ chiếu nhập cảnh hợp pháp. Tổ công tác đã bàn giao hồ sơ, người và tang vật cho Công an huyện Tiên Yên, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi nhập cảnh trái phép.