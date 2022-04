Ngày 5-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Xuân Trường (SN 1989) và Nguyễn Thị Dung (SN 1986), cùng ngụ TP Thanh Hóa, để làm rõ hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản" xảy ra tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương.



Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên

Cả 2 người bị bắt đều là nhân viên Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, có địa chỉ ở số 02A314, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Trước đó chiều ngày 21-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét trụ sở làm việc của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên do bà Lê Thị Hiền Lương là người đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 3-4-2018.

Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên được biết đến là công ty được ủy quyền bán đấu giá nhiều mặt bằng quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.