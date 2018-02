Bắt 3 anh em ruột đuổi chém khách, đâm chết chủ quán karaoke

22/02/2018 16:10

Chiều ngày 22-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Cường (SN 1990, trú xóm 9, xã Thanh An, huyện Thanh Chương) để điều tra về tội "Giết người".

2 người em của Phạm Văn Cường là Phạm Văn Thông (SN 1995) và Phạm Văn Hồng (SN 1996) cũng bị tạm giam để điều tra, làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ án Cường dùng dao đâm 4 nhát vào đùi, bụng của ông Lê Trung Tâm (SN 1977; chủ quán karaoke Tấn Phát tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An) khiến nạn nhân tử vong.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào tối ngày 18-2 (tức mùng 3 Tết Mậu Tuất 2018), Cường cùng 2 em ruột sau tiệc rượu tại nhà riêng đã tới một quán karaoke ở xã Thanh Chi thuê phòng hát nhưng không có phòng.

Trong lúc nhóm anh em nhà Cường đứng trước cổng quán karaoke, một nhóm khách hát đi xe từ trong quán ra bấm còi ra hiệu tránh đường khiến hai bên xảy ra cãi vã. Cường rút dao mang theo đuổi chém nhóm khách song những người này may mắn chạy thoát.

Chưa chịu dừng lại, Cường cùng 2 người em gây gổ với nhân viên của quán. Trong lúc xô xát, Cường rút dao đâm nhiều nhát vào người chủ quán là ông Lê Trung Tâm (41 tuổi) khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.

Lúc ẩu đả, Phạm Văn Thông (em trai Cường) cũng bị thương vào đầu. Sau khi sự việc xảy ra, Cường cùng 2 người em lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Chương đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ Thông và Hồng ngay trong đêm ngày 18-2. Riêng Cường bỏ trốn nhưng sau khi biết 2 người em đã bị bắt, Cường tới cơ quan công an đầu thú ngày 19-2.





Đức Ngọc