Ngày 7-11, tin từ Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hàng loạt "quan xã" tại xã Hải An (huyện Hải Hậu) để điều tra hành vi kê khống 28 tấn heo chết do dịch tả heo châu Phi để trục lợi.



Công sở xã Hải An

Cụ thể, Công an huyện Hải Hậu đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Văn Đảm (SN 1965), Chủ tịch UBND xã Hải An; Đặng Văn Dương (SN 1987), cán bộ địa chính 2 xã Hải An; Vũ Hữu Đính (SN 1960), cán bộ thú y xã Hải An.

Ngoài ra, công an cũng khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Tám (SN 1991), cán bộ tài chính xã Hải An. Tám không bị bắt mà bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-9, UBND huyện Hải Hậu nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc có dấu hiệu sai phạm trong việc chi trả tiền hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn xã Hải An nên đã vào cuộc kiểm tra và phát hiện ra nhiều sai phạm.

Cụ thể, qua kiểm tra đã phát hiện trong số 201 bộ hồ sơ tiêu hủy heo bệnh đợt 1 của 201 hộ dân, UBND xã Hải An đã làm sai lệch hồ sơ khi khai tăng số lượng, trọng lượng và sai lệch chủng loại heo của 146 hộ dân. Số lượng kê khống được xác định là 28 tấn. Đến thời điểm hiện tại, nhà nước đã hỗ trợ 50% số tiền theo hồ sơ đề nghị của UBND xã Hải An là hơn 1,5 tỉ đồng, trong đó số tiền kê khống là trên 486 triệu đồng.

Thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự nên sau đó UBND huyện Hải Hậu đã chuyển hồ sơ sang Công an huyện Hải Hậu để tiếp tục điều tra, xử lý. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".