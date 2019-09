Chiều ngày 25-9, tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Tân Lạc đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C04-Bộ Công an) triệt phá một ổ nhóm buôn ma túy lớn, thu giữ 10 kg ma túy các loại và 4 bánh heroin.



Tang vật được lực lượng công an thu giữ của 4 đối tượng - Ảnh: Công an Hòa Bình cung cấp

Theo đó, vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 25-9, tại Km110+500 trên Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng C04, Phòng CSGT, Công an TP Hòa Bình, Công an huyện Tân Lạc và lực lượng nghiệp vụ của C04-Bộ Công an), bắt quả tang 4 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy trên 3 ôtô.

Số lượng ma túy này được giấu trên 3 chiếc ôtô - Ảnh: Công an Hòa Bình cung cấp

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đào Mạnh Dũng (SN 1987, ngụ phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Dương Văn Lộc Ích (SN 1976, ngụ xóm Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Văn Bình (SN 1993, ngụ xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Trương Xuân Bắc (SN 1979, ngụ xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 4 bánh heroin, 6 kg ma túy đá, 4 kg ketamin, 3 xe ôtô BKS: 30F-314.61, 15C-083.30, 30F- 846.02, 4 điện thoại di động và một số tang vật khác.

Một trong 4 đối tượng cùng tang vật - Ảnh: Công an Hòa Bình cung cấp

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, trong quá trình phá án, các đối tượng có hành vi chống đối, lực lượng phá án đã kiên quyết, mưu trí bắt giữ các đối tượng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để điều tra theo quy định pháp luật.