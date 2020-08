Ngày 21-8, tin từ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn - Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Sơn La bắt 4 đối tượng người Lào đang vận chuyển số lượng lớn heroin từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.



4 đối tượng bị bắt cùng tang vật

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 20-8, tại khu vực Km 104+300, thuộc Tiểu khu 1/5, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa), Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La), Công an huyện Mộc Châu và Công an huyện Vân Hồ bắt quả tang 4 kẻ đang vận chuyển ma túy.

4 kẻ bị bắt gồm: Thào A Mua (còn gọi là Thào A Bi; SN 2001); Thào A Sai (SN 2002); Thào A Vả (SN 2001), Thào A Mùa (SN 2001), tất cả ngụ tại huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ gồm 10 bánh heroin, 2 xe máy, 3 điện thoại di động và 3,7 triệu đồng.

Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận lợi dụng thời tiết mưa lớn, sương mù dày đặc đã vượt rừng để mang số heroin trên vào Việt Nam bán cho một người đàn ông ở huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) thì bị công an tóm gọn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng liên ngành tỉnh Sơn La điều tra, làm rõ.