Trưa 7-4, đại diện Công an thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, liên quan vụ 2 thanh niên bị truy sát ở khu vực chợ đêm Long Thành đêm 5-4, công an đã làm việc và tạm giữ 4 nghi phạm.



Hiện trường vụ truy sát khiến 1 người bị thương

Theo điều tra ban đầu, 1 nhóm thanh niên ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành có hiềm khích với 2 thanh niên cùng huyện. Sau đó, 4 thanh niên ở xã Long Đức đi xe máy đến khu vực chợ đêm Long Thành để giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng dùng rựa lao vào đối phương. Hoảng sợ, 2 thanh niên bị tấn công vứt xe bỏ chạy nhưng một người vẫn bị chém thương tích. Sự việc khiến người dân trên địa bàn một phen hốt hoảng.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Long Thành tới hiện trường truy bắt được 1 đối tượng. Lấy lời khai người này và trích xuất camera xung quanh, bắt thêm 3 người nữa.

Vụ truy sát ở khu vực chợ đêm Long Thành khiến 1 người bị thương

Liên quan các tiếng nổ nghe như tiếng súng, đại diện công an thị trấn cho hay đó là tiếng nổ của pô xe và tiếng rựa chặt chém vào xe gây ra.



"Nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân giữa các thanh. niên, hành động đuổi chém là bộc phát. Hiện vụ việc đã bàn giao cho Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ"- đại diện Công an thị trấn Long Thành cho biết.