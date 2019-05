Bắt 5 đối tượng tổ chức cho 149 du khách Việt bỏ trốn ở Đài Loan

06/05/2019 14:27

Ngày 6-5, Bộ Công an cho biết qua quá trình điều tra, xác minh vụ việc 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan (Trung Quốc) lao động từ ngày 21 đến ngày 23-12-2018 thông qua con đường du lịch, ngày 2-5-2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi Đài Loan" xảy ra tại TP Hà Nội và một số địa phương; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng cùng về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới lần lượt là các bị can: Trần Văn Danh, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Xuân Hùng, Vũ Nhật Tuấn - Ảnh: Bộ Công an

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 đối tượng, gồm: Trần Văn Danh (SN 1989, trú tại phường 7, quận 3, TP HCM); Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1984, trú tại phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM); Nguyễn Xuân Hùng, SN 1978, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội); Vũ Nhật Tuấn (SN 1960, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Bị can Nguyễn Lâm Sỹ

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với Nguyễn Lâm Sỹ (1984, trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM)

Ng. Hưởng