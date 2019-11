Ngày 24-11, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị đã phối hợp với Bộ Công an, bắt giữ 5 đối tượng người Trung Quốc trốn truy nã tại địa phương. Theo đó, nhóm 5 người Trung Quốc trên gồm: Yi Hu (43 tuổi), Yu Hong Can (48 tuổi), Xua Liang (39 tuổi), Xu Heng (46 tuổi) và Luan Cheng Ming (37 tuổi).

5 người Trung Quốc trốn truy nã vừa bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng

Theo cơ quan công an, từ 2013, nhóm trên tổ chức đánh bạc trái phép tại Trung Quốc với số tiền lên đến 100 triệu nhân dân tệ rồi có hành vi gây rối, bắt cóc để đòi tiền nợ cờ bạc.

Từ các hành vi trên, 5 người này bị Công an xã Tịnh Giang, TP Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc truy bắt. Nhóm này đã bỏ trốn và công an phát lệnh truy nã. Trong quá trình lẩn trốn, 5 người trên đã đến TP Đà Nẵng và thuê nhiều nhà nghỉ khác nhau để lưu trú. Trong 2 đêm 21 và 22-11, Công an TP Đà Nẵng đã cùng với Bộ Công an tổ chức bắt 5 đối tượng trên.