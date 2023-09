Chiều 30-9, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng, báo chí đã đặt câu hỏi với Bộ Công an về vụ việc khởi tố Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam.



Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an, cung cấp thông tin cho báo chí

Thông tin tới báo chí, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết ngày 20-9, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Ngô Thị Tố Nhiên (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam, về tội Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại Điều 342 Bộ Luật Hình sự.



Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam còn có Dương Đức Việt (SN 1979), chuyên viên cao cấp Ban Quản lý Đầu tư Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), và Lê Quốc Anh (SN 1984), Trưởng phòng Phân tích Hệ thống Công ty Tư vấn điện 1, cùng về tội Chiếm đoạt tài liệu của Cơ quan tổ chức.

Bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam, khi chưa bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: VNEEP

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020, Ngô Thị Tố Nhiên đã biết Lê Quốc Anh và Dương Đức Việt là những người có quyền tiếp cận các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạch định chính sách, phát triển lưới điện của EVN, lưới điện 500KV, và 220KV.

Để thực hiện việc "chiếm đoạt tài liệu" Ngô Thị Tố Nhiên đã hợp thức hóa bằng cách ký hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia với Lê Quốc Anh và Dương Đức Việt theo hình thức bán thời gian, có trả lương. Sau đó, hai đối tượng Anh và Việt đã cung cấp tài liệu liên quan đến EVN cho Ngô Thị Tố Nhiên.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, sau khi Ngô Thị Tố Nhiên bị khởi tố, đã xuất hiện một số thông tin sai sự thật khi cho rằng Việt Nam bắt giam các nhà hoạt động môi trường. Trung tướng Tô Ân Xô nêu rõ Bộ Công an bác bỏ luận điệu xuyên tạc kể trên.