Ngày 12-3, Công an xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 5 thanh, thiếu niên gồm: Phạm Trí Khải (22 tuổi); Nguyễn Đăng Khoa (14 tuổi); Danh Nhi (15 tuổi); Võ Văn Phúc (15 tuổi) và Trương Vĩ Kha (15 tuổi) - cùng trú xã Bình An - về hành vi trộm cắp tài sản.



5 đối tượng: Khải, Phúc, Khoa, Nhi và Kha

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 20 giờ ngày 8-3, Khải rủ Nhi, Khoa, Kha và Phúc chạy xe máy đến Cảng cá Tắc Cậu ở xã Bình An lấy trộm tài sản thì tất cả đều đồng ý. Đến nơi, nhóm này lấy trộm 3 vĩ thép đậy làm nắp cống thoát nước. Trong lúc định lên xe chạy đi thì bị bảo vệ cảng phát hiện nên cả nhóm vứt tang vật lại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, 5 đối tượng này tiếp tục quay lại khu vực trên, lấy trộm được 6 vĩ thép (có giá trị trên 7 triệu đồng) đem bán lấy tiền, chia nhau.

Qua điều tra truy xét, Công an xã Bình An phát hiện nhóm thanh thiếu niên nói trên chính là thủ phạm nên mời lên làm việc. Tại đây, 5 đối tượng thừa nhận nhiều lần cùng nhau lấy trộm vĩ thép nắp cống thoát nước trong cảng cá đem bán để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Công an đã thu hồi được trên 30 vĩ thép đậy cống thoát nước bị lấy trộm

Kết quả test nhanh, Kha, Nhi, Phúc và Khoa đều dương tính với ma túy đá. Trong đó, Phúc và Khoa vừa bị Công an huyện An Biên xử lý về hành vi trộm cắp mai kiểng.

Hiện Công an xã Bình An đã thu hồi được trên 30 vĩ thép, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành xử lý theo thẩm quyền.