Chiều 6-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt và di lý đối tượng Hồ Đức Anh (SN 1994, trú tại số nhà 87B đường Tôn Thất Thuyết, TP Pleiku) về tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác định đối tượng Hồ Đức Anh là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Á Châu (ACB) Chi nhánh Gia Lai. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đối tượng này quen biết với một số khách hàng là người dân trên địa bàn TP Pleiku nên đã đặt vấn đề vay tiền với 4 cá nhân để làm ăn và được những người này đồng ý.



Đối tượng Hồ Đức Anh - Ảnh công an cung cấp

Từ ngày 21-11-2018 đến ngày 10-7, đã có 4 cá nhân đưa cho đối tượng Hồ Đức Anh tổng số tiền 7,75 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi đến thời hạn trả nợ, đối tượng này đã không trả tiền mà tự ý nghỉ việc, cắt liên lạc với các cá nhân trên rồi bỏ đi khỏi địa phương nên những nạn nhân trình báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Hồ Đức Anh. Đến ngày 2-12, khi đối tượng trên đang lẩn trốn tại phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để chuẩn bị trốn qua Trung Quốc thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.