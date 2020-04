Chiều 19-4, Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, cho biết vừa phối hợp với công an huyện phá tụ điểm đá gà, tạm giữ 17 đối tượng để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

17 đối tượng đá gà bị bắt giữ cùng tang vật

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng Công an thị trấn An Thới bắt quả tang 17 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống thuộc khu phố 6, thị trấn An Thới. Trong số đó, rất nhiều đối tượng không đeo khẩu trang.

Tại hiện trường, công an thu giữ 8,5 triệu đồng, 21 xe máy và khoảng 10 con gà đá, trong đó có một số đối tượng cầm đầu đã trốn thoát.