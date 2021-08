Ngày 6-8, tin từ Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ hình sự L.K.H. (SN 1995; ngụ thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân) để điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.



Những người bị bắt quả tang khi đang bay lắc ma túy - Ảnh: Công an Hà Nam

Theo Công an huyện Lý Nhân, rạng sáng ngày 2-8, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Lý Nhân phối hợp với Công an thị trấn Vĩnh Trụ phát hiện quán karaoke Hoạt Nga (do H. làm quản lý) phục vụ khách bất chấp lệnh dừng hoạt động của UBND tỉnh Hà Nam khi dịch bệnh đang phức tạp.

Kiểm tra tại chỗ, công an bắt quả tang 25 thanh niên (gồm 11 nam và 14 nữ) tụ tập bay nhảy trong 4 phòng hát có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, công an xác định có 24 người dương tính với ma túy.

Ngoài tạm giữ hình sự L.K.H., Công an huyện Lý Nhân cũng tạm giữ 15 người khác để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được công an huyện này tiếp tục điều tra, làm rõ.