Trưa 28-7, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng (SN 1980, ngụ xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) khi đang lẫn trốn tại TP Đà Nẵng.



Đối tượng Nguyễn VănTùng đã bị bắt giữ. Ảnh công an cung cấp

Theo cơ quan công an, Tùng và chị Nguyễn Nữ Mạnh H. (SN 1981, ngụ cùng xã có quan hệ tình cảm được hơn 1 năm nay. Tuy nhiên gần đây, giữa 2 người liên tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Đến chiều 21-7, Tùng lại đến nhà chị H. rồi cả 2 tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Khi chị H. chạy sang nhà bố mẹ cách đó 2 căn nhà thì Tùng đuổi theo dùng súng AK bắn một phát khiến nạn nhân gục trước cửa nhà bố mẹ.

Ngay sau đó, Tùng chĩa súng vào cằm mình rồi nổ một phát đạn để tự sát, nhưng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Do vết thương phức tạp, Tùng được chuyển đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương tại TP HCM điều trị. Sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tùng về hành vi giết người.

Tuy nhiên, ngày 25-7, trong khi đang điều trị tại bệnh viện, Tùng đã dẫn theo con trai bỏ trốn. Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh truy nã đặc biệt và tổ chức lực lượng truy tìm.

Đến sáng 28-7, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với lực lượng Công an TP Đà Nẵng tổ chức bắt giữ đối tượng Tùng khi đang lẫn trốn tại Đà Nẵng.

Đối tượng Tùng có 3 tiền án. Tại hiện trường vụ nổ súng, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng AK, 2 vỏ đạn và 24 viên đạn.