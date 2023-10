Ngày 3-10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tham gia cùng tổ công tác đặc biệt đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt toàn quốc là Vũ Công Vụ (SN 1955, hộ khẩu thường trú trước khi bị bắt tại Hà An, Yên Hưng, nay là phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) sau 39 năm lẩn trốn.



Vũ Công Vụ trước và sau 39 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 17-4-1980, tại bến tàu khách thuỷ Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi một phụ nữ bị giết, cướp tiền, vàng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ và bắt giữ các nghi phạm gây án gồm: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tĩnh và Vũ Công Vụ. Sau đó, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án Nguyễn Thanh Bình tử hình, Nguyễn Văn Tĩnh mức án chung thân, Vũ Công Vụ mức án 20 năm tù về tội danh "Giết người, cướp tài sản công dân".

Đến ngày 27-8-1984, lợi dụng cơ sở trong công tác quản lý giam giữ, Vũ Công Vụ đã bỏ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ, tỉnh Sơn La khi đang thi hành bản án. Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Vũ Công Vụ.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an đã tập trung xác minh, truy bắt nhưng không đạt được kết quả. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt để tập trung, xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bỏ trốn lâu năm, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác đã phát hiện Vũ Công Vụ là đối tượng truy nã của Trại giam Yên Hạ, tỉnh Sơn La hiện đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25-9, lực lượng công an đã bắt giữ được Vũ Công Vụ khi đang ẩn náu tại phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.