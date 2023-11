Ngày 7-11, Trạm CSGT Diễn Châu, Công an Nghệ An, cho biết đơn vị vừa bắt Cao Bá Khoa, đối tượng giết người ở tỉnh Thái Bình đang trên đường bỏ trốn.



Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 6-11, tại tỉnh Thái Bình, do mâu thuẫn cá nhân, trong lúc uống rượu, Cao Bá Khoa (SN 1998, trú tại bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã dùng dao nhọn đâm vào ngực ông Trương Đình T. (SN 1981) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cao Bá Khoa bị bắt khi trên đường bỏ trốn. Ảnh: N. Phê

Sau khi gây án, đối tượng Khoa đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện Khoa đã lên xe giường nằm để lẩn trốn vào các tỉnh phía trong.

Nhận được thông tin từ Công an huyện Thái Thụy, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đón lõng trên các cung đường để kiểm tra xe khách. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 3 giờ 45 phút ngày 7-11, tại km418 quốc lộ 1A, Tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu đã bắt giữ Khoa khi đối tượng này đang trốn trên xe khách.

Cao Bá Khoa sau đó được di lý về tỉnh Thái Bình để phục vụ công tác điều tra.